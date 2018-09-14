GM отозвала более миллиона автомобилей

General Motors (GM) отзывает в США более одного миллиона пикапов и внедорожников из-за проблем с электрическим усилителем руля. Выявлены случаи, когда у водителей возникали сложности с поворотами руля, особенно на низких скоростях, что может привести к ДТП.
В сообщении Национального управления по безопасности на транспорте США сказано, что в число отозванных машин войдут ряд моделей пикапов и внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac 2015 года выпуска.
Компания обязуется устранить дефекты бесплатно, передает ТАСС. Ранее General Motors уже отзывала ряд автомобилей 2014 года выпуска из-за такой же неполадки.
Из-за дефекта в системе зажигания GM ранее отозвал 2,6 миллиона легковых автомобилей Saturn Sky, Saturn Ion, Chevrolet Cobalt и Pontiac G5. По данным компании, неполадка могла стать причиной гибели не менее 13 человек. В 2014 году General Motors из-за проблем с фарами отзывала свыше 300 тысяч автомобилей 2006-2009 годов.