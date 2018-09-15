Продажи автомобилей Toyota в РФ выросли

Продажи автомобилей марки Toyota в РФ августе увеличились на 23% и составили 9,7 тысяч машин. В результате японская корпорация расположилась на пятом месте по продажам среди всех автопроизводителей в стране.

«Рыночная доля марки составила 6,6% против 6,0% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. По итогам восьми месяцев 2018 г. продажи Toyota на российском рынке выросли на 11% и составили 66 579 машин», — говорится в сообщении, опубликованном аналитическим агентством «Автостат».

Бестселлером Toyota в августе стал кроссовер RAV4, обладателем которого стали чуть более трёх тысяч покупателей. Этот показатель на 9% превысил прошлогодний результат. На следующем месте по объему реализации среди моделей этой марки идёт бизнес-седан Camry, чьи продажи выросли на 5% и достигли почти 2,5 тысяч покупателей.