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Продажи автомобилей Toyota в РФ выросли
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Продажи автомобилей Toyota в РФ выросли 

News.ru + ещё 16 17 часов назад
Фото: globallookpress.com
Продажи автомобилей марки Toyota в РФ августе увеличились на 23% и составили 9,7 тысяч машин. В результате японская корпорация расположилась на пятом месте по продажам среди всех автопроизводителей в стране.
«Рыночная доля марки составила 6,6% против 6,0% годом ранее, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. По итогам восьми месяцев 2018 г. продажи Toyota на российском рынке выросли на 11% и составили 66 579 машин», — говорится в сообщении, опубликованном аналитическим агентством «Автостат».
Бестселлером Toyota в августе стал кроссовер RAV4, обладателем которого стали чуть более трёх тысяч покупателей. Этот показатель на 9% превысил прошлогодний результат. На следующем месте по объему реализации среди моделей этой марки идёт бизнес-седан Camry, чьи продажи выросли на 5% и достигли почти 2,5 тысяч покупателей.
Ранее News.ru рассказывал о том, что лидером рейтинга самых надёжных автомобилей 2018 года стал электрокар Toyota Prius. Он также признан самым беспроблемным авто. При этом на втором месте оказался автомобиль производства этого же концерна: седан бизнес-класса Camry. Он уже не раз попадал в рейтинги самых популярных машин мира.
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