Lada начала завоевывать европейский рынок

Продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза в августе выросли на 40,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

В августе в странах ЕС было продано 590 автомобилей LADA против 419 машин годом ранее. Всего с начала года продажи составили 3819 штук (против 3356 за первые восемь месяцев 2017-го).

Рост показателей позволил Lada увеличить долю на европейском рынке до 0,1 процента.

Это третий результат в рамках Renault Group. На первом месте Renault с 95,7 тысячи проданных машин в августе и 807,6 тысячи с начала года, на втором — Dacia с 43,2 и 368,3 тысячи соответственно. Еще один бренд Renault Group — Alpine — отстает от Lada. У него 454 проданных в ЕС автомобиля в августе и 1227 с января.