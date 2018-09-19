Ещё
Lada начала завоевывать европейский рынок
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП

Lada начала завоевывать европейский рынок 

Lenta.ru + ещё 34 5 часов назад
Фото: lada.ru
Продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза в августе выросли на 40,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).
В августе в странах ЕС было продано 590 автомобилей LADA против 419 машин годом ранее. Всего с начала года продажи составили 3819 штук (против 3356 за первые восемь месяцев 2017-го).
Рост показателей позволил Lada увеличить долю на европейском рынке до 0,1 процента.
Это третий результат в рамках Renault Group. На первом месте Renault с 95,7 тысячи проданных машин в августе и 807,6 тысячи с начала года, на втором — Dacia с 43,2 и 368,3 тысячи соответственно. Еще один бренд Renault Group — Alpine — отстает от Lada. У него 454 проданных в ЕС автомобиля в августе и 1227 с января.
83,5 процента акций «АвтоВАЗа» принадлежат зарегистрированному в Нидерландах Alliance Rostec Auto B. V. — совместному предприятию российской госкорпорации «Ростех» (38,9 процента) и французской Renault (61,1 процента).
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Водитель легковушки попытался наказать автобус
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение