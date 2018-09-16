Volkswagen озвучил план по выпуску электрокаров

Volkswagen планирует выпускать ежегодно 100 тысяч электрокаров

О таких планах в отношении развития сегмента электрического транспорта рассказали в Volkswagen

Стратегия VW по производству электромобилей является глобальной. Она предусматривает строительство 16 новых производственных мощностей и перевооружение уже существующих сборочных цехов.

К 2020 году немецкий автогигант планирует ежегодно серийно выпускать до 100 тысяч электромобилей разных марок. Основное производство VW сосредоточит на своем заводе, расположенном в городе Цвиккау (восточная Германия).

Переориентация Volkswagen на электрокары преследует собой две главные цели. Во-первых, компания хочет укрепить свое положение на рынке, учитывая растущий спрос на машины с электрическим двигателем.

Во-вторых VW хочет восстановить пошатнувшуюся ранее репутацию. Напомним, что производитель явился основным фигурантом дизельного скандала в США.