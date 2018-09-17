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Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года
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Названы лучшие дизельные автомобили 2018 года в России 

ТК «Звезда» + ещё 6 2 часа назад
Фото: Toyota
Эксперты назвали пять лучших дизельных машин, представленных на российском рынке. Список составлен с учетом отзывов владельцев автомобилей.
Популярность автомобилей на дизельном топливе в России остается высокой, несмотря на общемировые тенденции. Эксперты назвали пять лучших дизельных машин, представленных на российском рынке. Список составлен с учетом отзывов владельцев автомобилей.
На первое место специалисты поставили внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который имеет дизельную версию. Эту модель российские автовладельцы ценят за экономичность, высокую проходимость и привлекательный экстерьер, сообщает издание CarsWeek.ru. Стоит машина около трех миллионов рублей.
На втором месте рейтинга расположился немецкий BMW X3 Xdrive 30D. Модель не может похвастаться высокой проходимостью, однако экономично расходует топливо и разгоняется до ста километров в час меньше, чем за шесть секунд.
Третью строчку занял Nissan Qashqai. Эту модель эксперты назвали наиболее сбалансированным по стоимости и качеству. Японский кроссовер можно приобрести за 1 300 000 рублей.
Четвертое и пятое места заслужили Skoda Octavia и Renault Duster. Оба автомобиля отличаются конкурентоспособной ценой, экономичным расходом топлива и общей надежностью, чем и заслужили популярность у российских автовладельцев.
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