Ещё
В Тольятти назвали ТОП-10 уникальных автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тольятти назвали ТОП-10 уникальных автомобилей 

Car.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Специалисты проанализировали объявления по продажам машин на интернет-площадках Тольятти и подобрали десятку раритетных автомобилей.
Транспорт отличается между собой моделями, годом выпуска и ценой. На первом месте находится ЗАЗ-968, за который просят 55 тысяч рублей, но не исключен вариант обмена. Автомобиль практически полностью переработан и находится в хорошем состоянии.
Вторым идет Wanderer W21 1921 года рождения. За полностью отреставрированный транспорт хозяин просит полтора миллиона рублей.
Главную тройку призеров замыкает Rambler Classic 1964 года, за который просят 670 тысяч рублей. Стоит отметить, что данный автомобиль представлен не только в Тольятти, но и в стране в единственном экземпляре.
Четвертая строчка досталась автомобилю Hanomag Sturm, появившемуся на свет в далеком 1939 году. На этой машине установлен двигатель на 1,9 литра, способный развивать мощность в 35 лошадиных сил.
Среди представителей десятки можно выделить также огромный лимузин Hammer H2, выпущенный в 2005 году и имеющий стоимость 1,6 миллиона рублей. В этот транспорт одновременно могут поместиться 19 человек.
Car.ru: последние новости
ТОП самых популярных японских авто в России Дилеры получили Lada Xray Cross Bureko 6х6 – новый внедорожник из ЧехииBureko 6х6 – новый внедорожник из Чехии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Как он вышел из машины?»: в Сети обсуждают фото с парковки ДВФУ
Infinity насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку2
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Идеальную дорогу решили отремонтировать на 44 млн94
В Москве представили Lada Largus за 1 млн рублей2
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение