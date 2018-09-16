В Тольятти назвали ТОП-10 уникальных автомобилей

Специалисты проанализировали объявления по продажам машин на интернет-площадках Тольятти и подобрали десятку раритетных автомобилей.

Транспорт отличается между собой моделями, годом выпуска и ценой. На первом месте находится ЗАЗ-968, за который просят 55 тысяч рублей, но не исключен вариант обмена. Автомобиль практически полностью переработан и находится в хорошем состоянии.

Вторым идет Wanderer W21 1921 года рождения. За полностью отреставрированный транспорт хозяин просит полтора миллиона рублей.

Главную тройку призеров замыкает Rambler Classic 1964 года, за который просят 670 тысяч рублей. Стоит отметить, что данный автомобиль представлен не только в Тольятти, но и в стране в единственном экземпляре.

Четвертая строчка досталась автомобилю Hanomag Sturm, появившемуся на свет в далеком 1939 году. На этой машине установлен двигатель на 1,9 литра, способный развивать мощность в 35 лошадиных сил.

Среди представителей десятки можно выделить также огромный лимузин Hammer H2, выпущенный в 2005 году и имеющий стоимость 1,6 миллиона рублей. В этот транспорт одновременно могут поместиться 19 человек.