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Почему водителю нужно носить с собой СТС
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Почему водителю нужно носить с собой СТС 

Рамблер 10 часов назад
Фото: ТАСС
Издание «АвтоВзгляд» рассказало, почему СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства) нужно всегда брать с собой, а не хранить в бардачке машины.
Главная причина держать документ при себе — риск угона автомобиля. Издание отмечает, что восстановление СТС отнимает много времени и нервов. Кроме того, без СТС водителю почти наверняка откажут в возмещении денежных средств по КАСКО.
Также оберегать СТС следует от автомобильных воров: они могут вскрыть машину и унести оттуда все, что найдут, также прихватив и документы.
Еще одна опасная ситуация для автовладельца без СТС — отправка машины на штрафстоянку. Без этого документа хозяину машины придется потратить гораздо больше времени на разбирательства.
СТС выдают в отделениях ГИБДД с регистрационным отделом. Для оформления документа на новую машину необходимо предъявить договор купли-продажи автомобиля (подтверждение права собственности), ПТС (паспорт технического средства), выданный на таможне или заводом-изготовителем, справку-счет с указанием стоимости машины, инструкцию по эксплуатации, сервисную книгу, а также два экземпляра ключей от авто.
В случае с подержанным авто необходимо предъявить в ГИБДД документы, полученные от продавца.
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