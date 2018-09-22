Названы самые популярные в РФ праворульные автомобили

Названы самые популярные в России праворульные автомобили

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых распространенных в России праворульных автомобилей.

Отмечается, что по состоянию на первое июля 2018 года на территории Российской Федерации числится 3,5 миллиона таких авто.

Более половины от всех машин с правым рулем приходится на продукцию концерна Toyota (57 процентов, или 2 миллиона авто). При этом девять из десяти моделей компании входят в десятку самых популярных в России. Среди них самой популярной является Toyota Corolla , которых в России насчитывается 329,3 тысяч штук, на втором месте расположилась Toyota Corona (115,5 тысяч штук), третье место занимает Toyota Mark (104,1 тысяч штук).

В общей сложности, по данным агентства, праворульные автомобили составляют чуть более восьми процентов от общего автопарка в России.