Названы самые популярные внедорожники России

По состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывалось 9,5 миллионов автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). То есть, на долю этого сегмента приходится 22% от общего числа автомобилей в стране, сообщает Autostat.ru.

Самой популярной моделью на рынке является отечественная «Нива», она же Lada 4x4. В общей сложности в нашей стране насчитывается 1,173 миллиона данных машин с учетом трех— и пятидверных модификаций.