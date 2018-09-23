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Названы самые популярные внедорожники России
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Названы самые популярные внедорожники России 

LiveCars.Ru + ещё 29 23 сентября 2018
Фото: lada.ru
По состоянию на 1 июля 2018 года в России насчитывалось 9,5 миллионов автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). То есть, на долю этого сегмента приходится 22% от общего числа автомобилей в стране, сообщает Autostat.ru.
Самой популярной моделью на рынке является отечественная «Нива», она же Lada 4x4. В общей сложности в нашей стране насчитывается 1,173 миллиона данных машин с учетом трех— и пятидверных модификаций.
Интересно, что идущие на втором и третьем местах Chevrolet Niva и Toyota RAV4 даже вместе взятые не перешагнули отметку в миллион — первых насчитывается почти 600 тысяч, а вторых — всего 377 тысяч единиц.
Далее в топ-10 вошли сугубо иностранные модели, за исключением УАЗ-3151, который в количестве 311 тысяч экземпляров занимает пятое место рейтинга. Renault Duster пользуются 346 тысяч автолюбителей — это четвертый результат. Nissan X-Trail (282,5 тысяч) и Nissan Qashqai (275,3 тысячи) занимают соответственно 6-е и 7-е места, а замыкают десятку Mitsubishi Outlander (229 тысяч), Honda CR-V (217 тысяч) и Volkswagen Tiguan (185 тысяч).
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