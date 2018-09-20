Должников начнут отлавливать на дороге

ГИБДД начнет проверять автомобилистов, есть ли у тех долги перед приставами.

Теперь ГИБДД будет проверять водителей не только на наличие неоплаченных штрафов, но и на предмет других задолженностей, по которым были возбуждены исполнительные производства. До сегодняшнего дня гаишники так работали только в рамках рейдов, а теперь это станет постоянной практикой.

В случае, если у задержанного автомобилиста обнаруживается задолженность, например по алиментам, то сотрудник ГИБДД должен установить, где должник работает и проживает. Эту информацию инспектор передаст судебным приставам. Водителя же инспектор предупредит, что автомобиль находится в розыске по запросу Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщает «Российская газета», ГИБДД и ФССП также договорились об обмене данными из собственных баз с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия.