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VW представил новый кроссовер Tayron
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Volkswagen презентовал новый кроссовер Tayron 

Car.ru + ещё 4 20 сентября 2018
Фото: Car.ru
В модельном ряду концерна Volkswagen появился новый серийный «паркетник» Tayron, который встанет на позицию ниже, чем кроссовер Teramont.
Габариты новой модели для китайского рынка ничем не примечательны, все те же 4 590*1860*1660 мм и 2 731 мм колесной базы.
Силовую поддержку полноприводному кроссоверу оказывает 2,0-литровый турбомотор производительностью 186 и 220 лошадиных силы, а тандем двигателю составляет 7-скоростная роботизированная КПП DSG7.
Наряду с традиционной версией Volkswagen Tayron будет выпущена спортивный вариант линии «L» с фирменным аэродинамическим обвесом, громоздким спойлером и диффузором в задней части.
В «начинку» серийного «паркетника» войдет LED-оптика, цифровая панель приборов, электронный «ручник», климатическая система для двух зон, автоматический тормоз, круиз-контроль и многое другое.
Официально стоимость кроссовера Volkswagen Tayron не оглашали, но предполагается что его цена будет стартовать от 230 тысяч юаней, что сопоставимо с 2,269 млн рублей.
Выход VW Tayron на рынок запланирован с 22 октября.
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