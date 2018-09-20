VW представил новый кроссовер Tayron

Volkswagen презентовал новый кроссовер Tayron

В модельном ряду концерна Volkswagen появился новый серийный «паркетник» Tayron, который встанет на позицию ниже, чем кроссовер Teramont.

Габариты новой модели для китайского рынка ничем не примечательны, все те же 4 590*1860*1660 мм и 2 731 мм колесной базы.

Силовую поддержку полноприводному кроссоверу оказывает 2,0-литровый турбомотор производительностью 186 и 220 лошадиных силы, а тандем двигателю составляет 7-скоростная роботизированная КПП DSG7.

Наряду с традиционной версией Volkswagen Tayron будет выпущена спортивный вариант линии «L» с фирменным аэродинамическим обвесом, громоздким спойлером и диффузором в задней части.

В «начинку» серийного «паркетника» войдет LED-оптика, цифровая панель приборов, электронный «ручник», климатическая система для двух зон, автоматический тормоз, круиз-контроль и многое другое.

Официально стоимость кроссовера Volkswagen Tayron не оглашали, но предполагается что его цена будет стартовать от 230 тысяч юаней, что сопоставимо с 2,269 млн рублей.

Выход VW Tayron на рынок запланирован с 22 октября.