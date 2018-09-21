Крымский мост захвачен неизвестными

Украину с полным правом можно назвать страной-истеричкой. Крымский мост, открытый в середине мая, по-прежнему будоражит наших "небратьев". Сколько бестолковых небылиц и нелепых мифов сочинили про него в Незалежной.

На Украине после государственного переворота — тотальная катастрофа по всем фронтам. Цены взлетели, безработица растет, зарплаты падают, уменьшается количество рабочих мест, людям порой не на что купить даже самые необходимые товары и продукты питания. Казалось бы, возьми и потребуй от своего погрязшего в коррупции правительства хоть каких-то улучшений, но нет, украинцам гораздо важнее трасса через Керченский пролив.

Желая, видимо, отвлечься от катастрофы, происходящей в их собственной стране, украинцы принимаются сочинять глупые небылицы про Крымский мост. Одни заявляют, что он прогнулся, другие, что вот-вот рухнет, а третьи и вовсе пишут, что трасса через Керченский пролив уже рухнула, а ее обломки лежат на дне Азовского моря. Верить подобным нелепицам могут совсем недалекие люди, преисполненные, к тому же, абсолютной ненавистью к России.

Большинство наших сограждан привыкли к нескончаемому потоку шизофрении от наших соседей и никак не реагируют на вопли с Незалежной о трассе через Керченский пролив. Другие все еще удивляются накалу бреда от наших "небратьев". "На Крымский мост высадился десант. Неизвестные люди захватили трассу и перекрыли движение. Крым изолирован от России", — написал в своем Twitter пользователь Константин Симонов

К счастью, ничего такого в реальности не произошло, с трассой все в порядке. Автор лишь озвучивал несбыточные мечты украинских политиков и их бесноватых сограждан.

"В Киеве спят и видят такое развитие событий. Захват моста (Крымского. — При. Ред.) или его уничтожение — "розовая мечта" укропатриотов всех мастей, давно повредившихся рассудком", — добавил пользователь социальной сети.

Помнится, пару недель в украинском сегменте Сети сообщалось о сильном шторме в Крыму, который, по мнению некоторых комментаторов, должен был не остановить от дороги камня на камне. Действительно, шторм на полуострове был, и во время него строительный кран, сорвавшийся с якоря, врезался прямо вКрымский мост. Из-за нештатной ситуации временно ввели ограничения скорости, но очень скоро дорога через Керченский пролив заработала в прежнем режиме.

На Крымский мост высадился десант. Неизвестные люди захватили трассу и перекрыли движение. Крым изолирован от России.



В Киеве спят и видят такое развитие событий. Захват моста или его уничтожение — "розовая мечта" укропатриотов всех мастей, давно повредившихся рассудком. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 20 September 2018

Вот только мосту в Крым разгул стихии нипочем. Он построен с применением новейших технологий, ему не страшна даже традиционная для района Керченского пролива повышенная сейсмическая активность. Как говорят строители, грандиозное сооружение простоит не менее 100 лет.

Поэтому нашим юго-западным соседям стоит пожелать лишь одного: поменьше думать про российский Крым, побольше — о своих собственных проблемах. Покончить, наконец, с войной на востоке страны, восстановить экономику, наладить связи с Россией — вот первоочередные задачи для Украины. Вот чем нужно заниматься, а не сочинять бестолковые байки про мост через Керченский пролив.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин . Глава государства лично проехал через Керченский пролив за рулем "КамАЗа" . Рано утром на следующий день по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.

За один только август по Керченскому мосту в обе стороны проехали почти 850 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивность движения на трассе в прошлом месяце составила 27,3 тысячи машин. В целом по Крымскому мосту проехали уже более двух миллионов транспортных средств, и их количество продолжает стремительно расти.

В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов, чтобы успеть открыть вторую очередь Крымского моста к концу следующего года. Поезда, которые отправятся с полуострова, свяжут Симферополь и другие местные города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом, сделав дорогу через Керченский пролив полноценным транспортным коридором.