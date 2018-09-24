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На рынок выходит Mazda CX-5 2019 с турбомотором
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На рынок выходит новая Mazda CX-5 2019 с турбомотором 

Car.ru + ещё 7 7 часов назад
Фото: Car.ru
Вскоре на американском и канадском рынках появится обновленная Mazda CX-5, которая обзавелась не только новым турбированным движком, но и получила расширенный функционал.
В результате обновлений моторный ряд Mazda CX-5пополнился турбодвигателем Skyactiv-G объемом 2,5 L и производительностью 254 «лошадки». Силовой агрегат трудится вместе с 6-скоростным «автоматом» и доступен «паркетник» как полным приводом так и с передним.
Наряду с новым движком, можно будет купить Mazda CX-5 2019 с одним из предыдущих агрегатов.
Помимо силовых усовершенствований кроссовер получил ряд дополнительных опций. К примеру, системой G-Vectoring Control Plus, которая перераспределяет крутящий момент и улучшает работу стабилизаторов и тормозов.
В салоне Mazda CX-5 2019 теперь уже в стандартной комплектации работает современный медиа-центр, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.
Премьера обновленной модели намечена на нынешнюю осенью, но стоит ли ожидать появления CX-5 на авторынке РФ пока не известно.
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