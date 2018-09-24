На рынок выходит Mazda CX-5 2019 с турбомотором

На рынок выходит новая Mazda CX-5 2019 с турбомотором

Вскоре на американском и канадском рынках появится обновленная Mazda CX-5, которая обзавелась не только новым турбированным движком, но и получила расширенный функционал.

В результате обновлений моторный ряд Mazda CX-5пополнился турбодвигателем Skyactiv-G объемом 2,5 L и производительностью 254 «лошадки». Силовой агрегат трудится вместе с 6-скоростным «автоматом» и доступен «паркетник» как полным приводом так и с передним.

Наряду с новым движком, можно будет купить Mazda CX-5 2019 с одним из предыдущих агрегатов.

Помимо силовых усовершенствований кроссовер получил ряд дополнительных опций. К примеру, системой G-Vectoring Control Plus, которая перераспределяет крутящий момент и улучшает работу стабилизаторов и тормозов.

В салоне Mazda CX-5 2019 теперь уже в стандартной комплектации работает современный медиа-центр, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto.

Премьера обновленной модели намечена на нынешнюю осенью, но стоит ли ожидать появления CX-5 на авторынке РФ пока не известно.