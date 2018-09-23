Составлен рейтинг лучших семейных автомобилей

Эксперты составили рейтинг лучших семейных автомобилей

Чтобы результаты исследований были максимально достоверными, специалисты изучили около трех сотен машин различных классов.

Журналисты сами испытывали некоторые машины, а также использовали опубликованные результаты тест-драйвов. В результате было отобрано 16 самых подходящих автомобилей для семьи.

Анализировались такие параметры, как ходовые качества, комфорт, вместительность и безопасность. Интересно, что в итоговом рейтинге присутствуют помимо минивэнов седаны с внедорожниками.

Если говорить о распределении машин по типам, то получилась такая картина. В рейтинге семейных авто представлены 3 минивэна, шесть кроссоверов и семь седанов.