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Составлен рейтинг лучших семейных автомобилей
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Эксперты составили рейтинг лучших семейных автомобилей 

Car.ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: Car.ru
Чтобы результаты исследований были максимально достоверными, специалисты изучили около трех сотен машин различных классов.
Журналисты сами испытывали некоторые машины, а также использовали опубликованные результаты тест-драйвов. В результате было отобрано 16 самых подходящих автомобилей для семьи.
Анализировались такие параметры, как ходовые качества, комфорт, вместительность и безопасность. Интересно, что в итоговом рейтинге присутствуют помимо минивэнов седаны с внедорожниками.
Итак, на первых двух местах находятся представители Honda — Civic и Accord. Замыкает лидирующую тройку Kia Optima.
Кроме того, в ТОП-5 присутствуют Hyundai Sonata и Chevrolet Malibu. Завершает таблицу минивэн Kia Sedona.
Если говорить о распределении машин по типам, то получилась такая картина. В рейтинге семейных авто представлены 3 минивэна, шесть кроссоверов и семь седанов.
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