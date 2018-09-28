Как доказать недолив бензина 

Телеканал «Царьград» рассказал, как доказать недолив и низкое качество залитого бензина при поломке машины.
Орошенные каналом эксперты посоветовали сохранять чек после заправки на АЗС в течение двух-трех дней. Если чека нет, доказательством может стать выписка операций по банковской карте.
Если автомобиль не заводится после заправки или двигатель работает «не так», проблему необходимо зафиксировать в сервисном центре или на станции технического обслуживания. Мастер выдаст заключение о причинах неисправности машины и стоимости ремонта.
Затем заключение о поломке вместе с претензией стоит отправить продавцу бензина. Возможно, компания согласится компенсировать убытки в досудебном порядке.
Если за 20 дней продавец не ответит на претензию, бензин следует отправить на экспертизу. С экспертным заключением о качестве бензина можно предъявить компании иск о взыскании ущерба.
В суде нужно будет доказать факт покупки бензина на определенной АЗС, поломку машины, плохое качество бензина, связь между поломкой и некачественным топливом, а также оценить нанесенный ущерб.
Если же водитель заподозрил АЗС в недоливе бензине, ему стоит остаться на заправке, взять других автомобилистов в свидетели, написать об инциденте в жалобной книге и потребовать компенсации переплаченной суммы.
Чаще всего продавцы соглашаются на условия водителя, если же они отказались, можно перейти к проверочным процедурам. На заправках есть образцовый мерник, определяющий, сколько топлива на самом деле раздает колонка. Проверку стоит снять на видео. Если проверка подтвердила подозрения, водитель может обратиться в Роспотребнадзор или полицию по закону «О защите прав потребителей».
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что в 2019 году в России могут ввести штрафы с оборота АЗС за недолив топлива. Штрафы составят один процент от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.