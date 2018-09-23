Появился ТОП-5 среди гибридов в России 

Эксперты подготовили рейтинг гибридных автомобилей, представленных в настоящее время на отечественном рынке.
Большинство производителей постепенно отходят от транспорта на традиционном топливе. Место таким машинам уступают электрокары или автомобили, основанные на гибридной тяге.
Исследователи назвали пятерку лучших гибридных автомобилей, которые можно встретить на российских дорогах. Лидером стала ожидаемо Toyota Prius.
Сейчас цена текущей версии стартует от 1 миллиона 200 тысяч рублей. Однако вскоре в Россию должно приехать второе поколение Prius с новым дизайном и характеристиками. Например, расход топлива будет составлять 4 литра на 100 километров.
Второе место отдано гибридному кроссоверу Lexus NX 300 H со стоимостью от 3 миллионов рублей. Машину отличают отличные характеристики, включая и проходимость.
Третьим эксперты решили поставить Audi A6 Hybrid, который при небольших скоростях использует только электромотор. Пока это самая мощная машина в своем классе, присутствующая в России.
Две финишных позиции отдано также «немцам». Это BMW i8 и Porsche Panamera 4 E-Hybrid.