Появился ТОП-5 среди гибридов в России

Эксперты подготовили рейтинг гибридных автомобилей, представленных в настоящее время на отечественном рынке.

Большинство производителей постепенно отходят от транспорта на традиционном топливе. Место таким машинам уступают электрокары или автомобили, основанные на гибридной тяге.

Исследователи назвали пятерку лучших гибридных автомобилей, которые можно встретить на российских дорогах. Лидером стала ожидаемо Toyota Prius

Сейчас цена текущей версии стартует от 1 миллиона 200 тысяч рублей. Однако вскоре в Россию должно приехать второе поколение Prius с новым дизайном и характеристиками. Например, расход топлива будет составлять 4 литра на 100 километров.

Второе место отдано гибридному кроссоверу Lexus NX 300 H со стоимостью от 3 миллионов рублей. Машину отличают отличные характеристики, включая и проходимость.