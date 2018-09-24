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Мексиканцы пересядут на УАЗы
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Мексиканцы пересядут на УАЗы 

Авторамблер + ещё 22 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Ульяновский автозавод наладил поставку автомобилей в Мексику и открыл в этой стране первый дилерский центр, который расположен в городе Монтеррей.
До конца года УАЗ направит в Мексику партию из 100 внедорожников "Хантер" для реализации, а также модели "Патриот", "Пикап", "Профи" и УАЗ-2206 для проведения тест-драйвов. В 2019 году, согласно планам, доля экспорта возрастет до 300 машин, а количество дилеров компании в этой стране увеличится до трех за счет открытия автосалонов в городах Канкун и Гвадалахар.
Ранее УАЗ объявил об открытии дилерского центра в Ливане, где будут продаваться вышеперечисленные модели. Кроме того, российские пикапы УАЗа были сертифицированы Министерством транспорта и инфраструктуры Италии.
Продукция компании УАЗ поставляется в 41 страну мира. В начале года завод сообщал о заключении договоров с дистрибуторами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае, Эквадоре, Гондурасе и ряда других стран] (/novosti/uaz-predlozhit-gollandcam-bukhanku-17-10-2017.htm).
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