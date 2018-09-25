Renault обновил кроссовер Kadjar

Renault представил обновленный кроссовер Kadjar

Renault представляет новый Kadjar, премьера которого состоится на Парижском международном автосалоне 2 октября.

Линии кузова нового Kadjar стали более элегантными, плавными и изысканными, также изменения коснулись передней и задней части автомобиля: например, появилась более широкая решетка радиатора с хромированными вставками, а также стильные бамперы.

В передней части нового Kadjar используются фирменные С-образные огни Renault. Они стали еще эффектнее благодаря светодиодным указателям поворота в блоке дневных ходовых огней. В противотуманных фарах также используются светодиоды с технологией Pure Vision: это решение позволяет сократить расход энергии в шесть раз по сравнению с галогеновыми лампами. Противотуманные фары теперь имеют квадратную форму, которая намекает на внедорожный характер Kadjar.

В задней части светодиоды также используются в указателях поворота, как и в лампах заднего хода и противотуманных огнях, которые создают более элегантный внешний вид.

Для нового Kadjar предлагается два новых типа колесных дисков диаметром 17 и 19 дюймов трех новых цветов: Oural Green, Iron Blue и Highland Grey.

С самого начала разработки Renault Kadjar главным приоритетом для инженеров был комфорт пассажиров. В новом Kadjar этот подход отражается еще сильнее благодаря более современному дизайну и улучшенному качеству исполнения.

В середине приборной панели располагается новый мультимедийный емкостной 7-дюймовый сенсорный экран, который обладает большей яркостью и чувствительностью. На нем отображается интерфейс системы R-LINK 2, а по бокам размещаются элементы управления.

Новая панель управления с автоматическим кондиционером имеет более современный и эргономичный дизайн, а заданная температура и обдув отображаются в центре трех шайб управления.

Теперь в окантовке вентиляционных лючков, дверных ручках и центральной консоли используются элементы из матового хрома. На внутренних дверных панелях устанавливаются новые элементы управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами с подсветкой для удобного использования в темное время суток.

Сиденья новой конструкции теперь имеют регулировку по длине. Кроме того, в них используется пена-наполнитель повышенной плотности, которая улучшает уровень комфорта и помогает бороться с усталостью в долгих поездках, а более жесткие бока обеспечивают улучшенную поддержку.

Внутренние дверные панели были полностью изменены. Элементы управления наружными зеркалами и импульсными стеклоподъемниками теперь располагаются на одной панели с подсветкой для удобного использования в темное время суток. В дверных карманах, расположенных под вставками из матового хрома, теперь можно разместить большую бутылку воды.

Новые вентиляционные лючки в задней части центрального туннеля обеспечивают больший температурный комфорт для пассажиров заднего ряда.

В центральной консоли появилось два больших держателя для стаканов с регулируемым размером, а отсек перед селектором передач теперь подсвечивается. Карманы в передних дверях теперь вмещают 1,5-литровую бутылку воды. Пассажиры сзади имеют в своем распоряжении два USB-разъема для зарядки телефонов, планшетов, консолей и пр. Наконец, подсветка зон рядом с передними дверями облегчает посадку ночью.

В новом Kadjar установлена мультимедийная система R-LINK 2 с поддержкой AndroidAuto® и CarPlay®, что дает клиентам новые возможности для легкого использования смартфона прямо на экране своего автомобиля.

Kadjar может похвастаться одним из самых больших багажников в своем сегменте — 472 л по стандарту VDA (527 л). Задний диван в одно мгновение складывается в пропорции 2/3 и 1/3 с помощью ручек системы Easy Break, расположенных с каждой стороны багажника. При полностью сложенном переднем пассажирском кресле в автомобиль можно загружать объекты длиной более 2,5 м.

В новом Kadjar используются двигатели Renault нового поколения. В соответствии с применимыми стандартами и бензиновые и дизельные агрегаты оснащаются современными системами снижения выбросов. В то же время они отличаются более плавной динамикой и повышенной мощностью и расходуют меньше топлива.

Новый Kadjar оснащен интеллектуальной системой полного привода, которая позволяет уверенно чувствовать себя на скользких дорогах, например, при подъеме в гору на лыжный курорт зимой или при движении по мягкой земле.

Благодаря высокому дорожному просвету в 200 мм Kadjar может с легкостью преодолевать сложные участки дороги, чему также способствует внедорожная геометрия кузова: углы въезда и съезда составляют 17° и 25° соответственно.