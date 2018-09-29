Грузовикам разрешат проезд по Крымскому мосту

Движение грузовиков по Крымскому мосту откроется 1 октября

Ограничения, введенные ранее на проезд грузового транспорта по Крымскому мосту, будут сняты в полночь 1 октября, сообщил инфоцентр "Крымский мост".

"В понедельник, 1 октября, в 00.00 мск снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", — говорится в сообщении.

Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативной базой, регулирующей проезд по федеральным трассам общего назначения, сообщили в инфоцентре.

Отмечается, что в специальных досмотровых пунктах на Керченском и Таманском берегах будет проводиться обеспечение транспортной безопасности.