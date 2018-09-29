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Грузовикам разрешат проезд по Крымскому мосту
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Движение грузовиков по Крымскому мосту откроется 1 октября 

РИА Новости + ещё 33 12 часов назад
Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Ограничения, введенные ранее на проезд грузового транспорта по Крымскому мосту, будут сняты в полночь 1 октября, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
"В понедельник, 1 октября, в 00.00 мск снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона", — говорится в сообщении.
Движение всех типов транспорта будет осуществляться в соответствии с нормативной базой, регулирующей проезд по федеральным трассам общего назначения, сообщили в инфоцентре.
Отмечается, что в специальных досмотровых пунктах на Керченском и Таманском берегах будет проводиться обеспечение транспортной безопасности.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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