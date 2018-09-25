Renault повысил цены на самые популярные модели

Подорожание затронуло Logan, Sandero, Kaptur и Duster.

Перечисленные модели прибавили в цене 10 тыс. рублей вне зависимости от комплектации. Теперь минимальная стоимость "Логана" составляет 554 тыс. рублей, а топовое исполнение обойдется в 813 тыс. рублей. Цены на Sandero варьируются в диапазоне от 554 тыс. до 790 тыс. рублей. Кроссовер Kaptur стоит от 944 тыс. до 1,335 млн рублей, а Duster — от 699 тыс. до 1,112 млн рублей.