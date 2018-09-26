Renault Twizy попал в Книгу рекордов России

Электромобиль Renault Twizy, с журналистом за рулем, смог проехать по крутому серпантину Приэльбрусья.

Средняя скорость превышала 60 км в час.

Зелёная машина этим заездом поставила рекорд: «Самый быстрый набор высоты серийным электромобилем на дороге общего пользования при перепаде высот в один километр», пишет Мотор.ру.

Всё произошло в середине августа на трассе «Кисловодск — Джилы Су», которая прилегает к КБР и КЧР.

По замыслу организаторов машина преодолела 15-км кусок серпантина, недалеко от Эльбруса.

Стартовало авто на уровне 1223 м, а финишировало на высоте 2223 м. над уровнем моря. 15,800 км электромобиль проехал со скороподъемностью 1,06 метров в секунду.

Twizy — 2-местное электрическое авто. Под капотом находится электродвигатель на 11 лошадей и емкостью батареи — 6,1 кВт/ч.

Крейсерская скорость 80 км в час. Официально Renault Twizy на полной зарядке может преодолевать сотню километров.

Цена в России 949 тысяч руб.