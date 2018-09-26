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Renault Twizy попал в Книгу рекордов России
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Renault Twizy попал в Книгу рекордов России 

Car.ru + ещё 4 26 сентября 2018
Фото: Car.ru
Электромобиль Renault Twizy, с журналистом за рулем, смог проехать по крутому серпантину Приэльбрусья.
Средняя скорость превышала 60 км в час.
Зелёная машина этим заездом поставила рекорд: «Самый быстрый набор высоты серийным электромобилем на дороге общего пользования при перепаде высот в один километр», пишет Мотор.ру.
Всё произошло в середине августа на трассе «Кисловодск — Джилы Су», которая прилегает к КБР и КЧР.
По замыслу организаторов машина преодолела 15-км кусок серпантина, недалеко от Эльбруса.
Стартовало авто на уровне 1223 м, а финишировало на высоте 2223 м. над уровнем моря. 15,800 км электромобиль проехал со скороподъемностью 1,06 метров в секунду.
Twizy — 2-местное электрическое авто. Под капотом находится электродвигатель на 11 лошадей и емкостью батареи — 6,1 кВт/ч.
Крейсерская скорость 80 км в час. Официально Renault Twizy на полной зарядке может преодолевать сотню километров.
Цена в России 949 тысяч руб.
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