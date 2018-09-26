Самый быстрый в мире сарай установил новый рекорд скорости

Быстрейший в мире сарай на колесах побил установил новый рекорд скорости, побив собственное достижение. Как сообщает BBC, он смог разогнаться до 163,34 километра в час. Заезд состоялся в прошедший уикенд в рамках мероприятия Straightliners, которое было организовано на пляже в британском Кармартеншире (Уэльс).

Дом на колесах построен жителем британского Оксфордшира Кевином Никсом на базе полноприводного универсала Volkswagen Passat . В результате переделки от оригинального автомобиля остались только панели пола, а шестицилиндровый «пассатовский» двигатель 2.8 со временем уступил место твин-турбо агрегату от Audi RS4, выдающему 450 лошадиных сил. Весит дом почти 2,3 тонны. При этом ему разрешено передвигаться по дорогам общего пользования.

Видео Adrian Holdstock

Год назад дом на колесах смог разогнаться только до 128 километров в час. В мае этого года Никс разогнал сарай уже до 162,61 километра в час, а сейчас смог улучшить свой результат почти на один километр в час.

В общей сложности на переделку «Пассата» в дом на колесах Кевин Никс потратил более 13 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона рублей по текущему курсу).