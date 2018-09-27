В России вводят новые правила регистрации автомобилей

В России вводятся новые правила регистрации автомобилей

Уже с 6 октября автомобили в России будут ставиться на учет в соответствии с новым приказом МВД . Ведомство упрощает, в частности, регистрацию машины с замененным двигателем и разрешает пользоваться электронными ПТС.

Новые "Правила государственной регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним" вступают, передает "Коммерсант". Впервые в России правилами разрешается ставить на учет автомобили с электронными ПТС, использование которых для новых машин станет обязательным с 1 ноября 2019 года. Обладателям же автомобилей с бумажными ПТС разрешат заменить их на электронные, но только по желанию владельца.

В соответствии с новым приказом теперь не будет требоваться длительная процедура согласования замены силового агрегата. При условии установки мотора, аналогичного старому и юридически чистого, ГИБДД внесет сведения о новом двигателе в ПТС при очередной регистрации автомобиля — например, в случае перепродажи другому собственнику.

Если собственников у автомобиля несколько (такое бывает, например, при получении автомобиля в наследство), при постановке автомобиля на учет на одного из них остальным будет достаточно официально заявить о своем согласии — либо заполнить письменное заявление в ГИБДД лично, либо выдать будущему водителю нотариально заверенное согласие.

Кроме того, приказом МВД разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.

Наконец, согласно новым правилам регистрационные знаки при снятии автомобиля с учета можно будет оставлять за собой не на 180 дней, как сейчас, а сразу на 360. При этом в ГИБДД пообещали автоматически при вступлении приказа в силу продлить срок хранения всем тем, у кого сейчас номера находятся в ведомстве.