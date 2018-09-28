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Машины резко подорожают
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Эксперты прогнозируют повышение цен на автомобили на 10% к концу года 

ТК «Звезда» + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наиболее интенсивный рост цен происходит весной и осенью, и с начала 2018 года автомобили уже подорожали на 6-7%.
Автомобили в России продолжат дорожать. К концу 2018 года цены могут подняться на 10%.
Как сообщают в агентстве «Автостат», наиболее интенсивный рост цен происходит весной и осенью, и с начала 2018 года автомобили уже подорожали на 6-7%. По данным организации, большой ценовой скачок произошел в момент падения рубля, но после автопроизводители решили воздержаться от дальнейшего резкого повышения цен.
«Таким образом, в целом по году прогнозируемый рост цен может составить около 10%», — сообщили в «Автостате».
При этом, уже в начале следующего года следует ожидать другого привычного явления — снижения продаж автомобилей из-за праздничных каникул.
Отдельно эксперты отмечают, что неизбежное повышение НДС, которое произойдет с 1 января 2019 года, гарантированно приведет к очередному изменению цен, так как «при производстве автомобилей в России НДС платится несколько раз».
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