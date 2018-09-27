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В Россию приедет бронированный BMW X5
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BMW будет поставлять в Россию бронированный X5 

Motor.ru + ещё 8 27 сентября 2018
Фото: Motor.ru
Российское представительство BMW получило Одобрение типа транспортного средства на бронированную версию кроссовера X5. Броневик X5 Security Plus создан на базе машины прошлого поколения.
В базе Росстандарта появились документы на бронированную версию BMW X5. Автомобиль защищён по стандарту VR6. Такая броня должна выдерживать обстрел из автомата Калашникова пулями калибра 7,62x39 миллиметра с термоупрочненным сердечником.
Броневик создан на базе прежней модели с внутризаводским индексом F15. BMW X5 Security Plus был представлен еще в 2013 году на автосалоне во Франкфурте.
У броневика двухрычажная подвеска спереди и «многорычажка» сзади. Причем последнюю можно заказать как пружинную, так и пневматическую (многие броневики предлагаются исключительно со стальными пружинами в подвеске). Весит броневик 3055 килограммов в снаряженном состоянии — ровно на 805 килограммов больше, чем аналогичный кроссовер без бронирования. Под капотом — бензиновый турбомотор V8 4.4 модели N63B44B мощностью 450 лошадиных сил.
Минувшим летом компания показала журналистам кроссовер X5 нового поколения c внутризаводским индексом G05. Но его бронированная версия пока не готова.
Наивысшим стандартом на сегодняшний день является VR10: такие машины выдерживают обстрел из винтовки СВД бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62х54 миллиметра. BMW выпускает три модели бронированных автомобилей: X5 Security c защитой стандарта VR4, X5 Security Plus стандарта VR6 и седан седьмой серии в исполнении High Security (стандарт VR7, но стальные элементы защиты соответствуют более высокому уровню VR9).
Бронированный BMW X5 Security Plus, как и остальные X5, выпускается в США на заводе в Спартанбурге. Но дооборудуют его на специализированном мелкосерийном производстве BMW в мексиканском городе Толука.
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