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Для владельцев электрокаров готовят скидки и льготы
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Для владельцев электрокаров готовят скидки и льготы 

Авторамблер + ещё 3 22 часа назад
Фото: Авторамблер
В Мосгордуме предложили ввести скидки на ОСАГО и льготы на платных трассах.
Председатель комиссии московского парламента по экологической политике Зоя Зотова выступила за то, чтобы владельце экологически чистого транспорта платили меньше за полисы ОСАГО и имели право льготного проезда по платным участкам дорог. Об этом она рассказала агентству "Москва".
По словам Зотовой, эти новшества позволят сделать развитие электрического транспорта в стране трендом. Она подчеркнула, что для того, чтобы ускорить его, требуется поддержка правительства.
Идеи о введении льгот для владельцев электрокаров озвучивались и ранее. Так, в начале сентября Минфин допустил отмену транспортного налога на электромобили. Однако такой законопроект был внесен в Госдуму еще в мае, но предложение не нашло поддержки у комитета по бюджету и налогам.
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