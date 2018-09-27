Для владельцев электрокаров готовят скидки и льготы

Мосгордуме предложили ввести скидки на ОСАГО и льготы на платных трассах.

Председатель комиссии московского парламента по экологической политике Зоя Зотова выступила за то, чтобы владельце экологически чистого транспорта платили меньше за полисы ОСАГО и имели право льготного проезда по платным участкам дорог. Об этом она рассказала агентству "Москва"

По словам Зотовой, эти новшества позволят сделать развитие электрического транспорта в стране трендом. Она подчеркнула, что для того, чтобы ускорить его, требуется поддержка правительства.