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Новой «трешке» BWM поменяют «изгиб Хофмайстера»
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Новой «трешке» BWM поменяют фирменный элемент кузова 

Motor.ru 27 сентября 2018
Фото: Motor.ru
Компания BMW разместила в твиттере несколько новых фотографий BMW 3-Series следующего поколения с измененным «изгибом Хофмайстера». Предположительно, на снимках представлена топовая гражданская версия — M340i. Публичный дебют модели состоится 2 октября на автосалоне в Париже.
Одним из самых заметных новшеств в дизайне «трешки» станет видоизмененный «изгиб Хофмайстера»: фирменный элемент экстерьера моделей BMW сделаю более угловатым и похожим на стрелку. Помимо этого, у седана поменяется рисунок дневных ходовых огней, а также немного увеличится в размерах решетка радиатора.
По предварительной информации, BMW M340i оснастят трехлитровой «турбошестеркой», выдающей около 365 лошадиных сил и 501 Нм крутящего момента. Двигатель будет сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом xDrive.
Ранее BMW подтвердила, что центр тяжести новой «трешки» станет ниже на 10 миллиметров. Масса седана снизится на 55 килограммов, а развесовка по осям приблизится с идеальным 50:50.
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