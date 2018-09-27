Недоливаем? Так и не разбавляем!

АЗС будут наказывать оборотными штрафами за недолив топлива

Если законопроект примут, то при первом нарушении АЗС будут облагать штрафом в размере 1% от годового оборота компании, при повторном — 3%. Минпромторг утверждает, что некачественного топлива стало меньше, а вот недоливать бензин стали чаще

Российские АЗС могут начать наказывать оборотными штрафами за недолив топлива. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Соответствующий законопроект одобрила госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Как сказал Мантуров, закон может вступить в силу уже в 2019 году.

По данным Минпромторга, нарушения, связанные с продажей некачественного топлива, снизились с 40% до 14%. При этом недоливать бензин стали чаще. Это Business FM подтверждали и сами водители.

Владимир Благодырев, блогер из Воронежа:

«С моим товарищем мы общались — это заправочный комплекс в Подмосковье был — и вот он говорит: «Я заехал, у меня бак почти пустой был. Бак на Ford 55 литров. Залили 70». Он сначала не посмотрел в чек, заправился, деньги отдал, уехал. А потом, когда всю эту ситуацию обмозговывал, говорит: «Сижу, кушаю в кафе, смотрю в чек, а у меня залито 72 литра. Я сначала немножко пришел в такое негодование, а потом понял, что просто вот где-то меня так обманули».

А вот еще история. У руководителя проекта «АвтоАвто.ру» Константина Абдуллаева Audi А6 с дизельным двигателем. Объем бака 63 литра. Но где бы он ни заправлялся, постоянно насчитывают больше.

Константин Абдуллаев, руководитель проекта «АвтоАвто.ру»:

«Самый предел был 73 литра. Я говорю: «Ребята, как? Ну, вот как?». Бедные девочки опускают глаза, говорят: «Ну, вот так…». Я очень злился, я ходил в автомобильные сообщества на консультации, я обращался напрямую официально. И каким образом победить сию «гидру», я не представляю и не понимаю, как с этим можно бороться».

Получается точно, как в старой советской шутке про пиво:

«Вы мне не доливаете! Так я и не разбавляю».

Теперь, судя по всему, недоливать перестанут. Все-таки оборотный штраф — очень жесткая мера. Если законопроект примут, то при первом нарушении АЗС будут облагать штрафом в размере 1% от годового оборота компании, при вторичном — 3%. При этом, почему хотят ввести оборотные штрафы именно для АЗС, непонятно, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов:

«Проблема все-таки, наверное, присутствует, но говорить, что она сумасшедшая, чрезвычайная, я бы не стал. То есть это абсолютно такая же проблема в поле защиты прав потребителей и законодательства защиты прав потребителей, как и обвес на рынке. Почему для заправок такая преференция создана? Почему мы такие особенные? Нас это искренне удивляет. Особенно в текущей экономической ситуации».

В июле Федерация автовладельцев России опубликовала результаты мониторинга российских АЗС. Были проверены 34 заправки в 13 регионах. Выяснилось, что три четверти АЗС недоливают бензин в среднем на 5-7%.