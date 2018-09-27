ОСАГО может упасть в цене для 80% водителей

Полисы ОСАГО могут значительно подешеветь. Об этом, как сообщает «АвтоВзгляд», свидетельствуют недавние слушания в Совете Федерации

Слушания об ОСАГО состоялись в комитете по бюджету и финансовым рынкам верхней палаты парламента в понедельник. «АвтоВзгляд» интерпретировал их как инициирование Центральным банком России реформы всей системы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Судя по всему, ЦБ намеревается сменить нынешний принцип страхования машины на страхование ответственности водителей, для чего, например, могут быть отменены увеличивающие стоимость полисов территориальный коэффициент и коэффициент мощности.

Главными же коэффициентами могут стать бонус-малус, который снижает цену ОСАГО за отсутствие ДТП, и возраст-стаж.

Таким образом, как подсчитали в Российском союзе автостраховщиков, для 80% водителей полис либо подешевеет, либо не изменится в цене, а для 20% — подорожает.