Ещё
В Канаде построили внедорожник для апокалипсиса
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Канаде построили броневик для апокалипсиса 

Motor.ru + ещё 7 27 сентября 2018
Фото: Motor.ru
Канадская фирма Roshel Defence Solutions представила бронированный внедорожник Senator Armoured Rescue Vehicle, что означает «Бронированный спасательный автомобиль».
Пассажирский отсек выполнен цельносварным и вмещает 10-12 седоков. Бронекапсула установлена на серийное коммерческое шасси — судя по панели приборов, это пикап Ford SuperDuty. В первую очередь машина предназначена для сил специального назначения и полицейского спецназа.
Под капотом — восьмицилиндровый дизель 6.7 мощностью 330 лошадиных сил, работающий в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Бронирование выполнено в соответствии со стандартом B7: машина должна выдерживать обстрел из винтовки патронами 7,62 × 51 мм НАТО с термоупрочненным сердечником. По обещаниям специалистов Roshel Defence Solutions, у броневика есть некоторая защита от взрыва — он должен выдерживать подрыв двух ручных гранат DM51 немецкого образца либо противопехотных мин похожей мощности.
В стандартной комплектации броневик оборудован сиденьями, смягчающими воздействие взрывной волны. Правда, они установлены лишь сзади — водитель и передний пассажир сидят на обычных креслах от фордовского пикапа.
В список заказного оснащения входят поворотная камера кругового обзора, турель на крыше, система подкачки шин, система пожаротушения, камеры ночного видения и фильтро-вентиляционная установка.
Широкой публике и специалистам машину представят 8-10 октября на специализированной выставке AUSA в Вашингтоне.
Motor.ru: последние новости
Раскрыта внешность крошечного «горячего» кроссовера Audi Renault Twizy заехал в гору и попал в книгу рекордов России Cadillac съезжает из Нью-Йорка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые правила регистрации машин возмутили россиян3
Названы дорогие, но не требовательные вседорожники
Почему мать оплатила наезд на ее сына5
Когда ОСАГО отвяжут от мощности авто
ОСАГО может упасть в цене для 80% водителей
Видео
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
04:12
McLaren Senna и 720S сравнили в дрэг-гонке
Автоновости
02:02
Машины резко подорожают
Автоновости Бортжурнал
00:36
Водитель Gelendwagen показал урок «обычной доброты»
ДТП
Самый быстрый в мире сарай установил новый рекорд скорости
Автоновости Бортжурнал
01:02
Люфт «на глаз». Водители возмущены
Автоновости
00:25
В Москве столкнулись автобус, автокран и легковушка
ДТП Автоновости
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение