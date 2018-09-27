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BMW объявила цены на родстер Z4
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BMW объявила российские цены на родстер Z4 

Motor.ru + ещё 18 27 сентября 2018
Фото: Motor.ru
Российское представительство BMW объявило цены на родстер Z4 третьего поколения. Его можно заказать по цене от 3 190 000 рублей.
Родстер нового поколения с внутризаводским индексом G29 поступит в продажу в марте 2019 года. У нас будут доступны сразу три версии модели: Z4 sDrive20i с двухлитровым турбомотором мощностью 194 лошадиные силы, Z4 sDrive30i с аналогичным двигателем мощностью 258 сил и флагманский BMW Z4 M40i с рядной турббо-«шестеркой» 3.0 мощностью 340 лошадиных сил.
Цены на BMW Z4
sDrive20i 3 190 000  sDrive30i 3 820 000  M40i 4 760 000  Все машины будут оснащаться только «автоматами» — восьмидиапазонными коробками Steptronic. Самая скромная версия Z4 sDrive20i набирает «сотню» за 6,6 секунд, время разгона топ-версии Z4 M40i — 4,6 секунды.
Версия Z4 M40i оснащается самоблокирующимся дифференциалом, усиленной тормозной системой M Sport и адаптивной «М-подвеской». При этом аэродинамический «M-пакет» положен и топовым трехлитровым машинам, и более скромному BMW Z4 sDrive30i.
Мировая премьера нового BMW Z4 состоялась в августе 2018 года на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич. Серийное производство начнется с 1 ноября текущего года.
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