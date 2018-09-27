В России изменятся правила регистрации машин 

Министерство внутренних дел России официально опубликовало приказ об изменении правил регистрации автомобилей. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.
399-й приказ МВД вступит в силу 6 октября, изменив ряд правил государственной регистрации машин в ГИБДД.
Так, МВД впервые прописало порядок регистрации автомобилей с электронными паспортами транспортных средств, разъяснило правила регистрации авто, которые принадлежат нескольким собственникам, разрешило регистрировать машины по временному удостоверению личности и менять двигатель на идентичный без согласований.
Кроме того, вскоре ГИБДД начнет хранить номера, которые водители хотят сохранить за собой при смене авто, не 180 дней, а 360.
В конце августа замглавы ГИБДД России Владимир Швецов заявил, что ведомство планирует дать водителям возможность перевести свои права, страховку и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронный вид.