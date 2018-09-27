В России изменятся правила регистрации машин

Министерство внутренних дел России официально опубликовало приказ об изменении правил регистрации автомобилей. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

399-й приказ МВД вступит в силу 6 октября, изменив ряд правил государственной регистрации машин в ГИБДД

Так, МВД впервые прописало порядок регистрации автомобилей с электронными паспортами транспортных средств, разъяснило правила регистрации авто, которые принадлежат нескольким собственникам, разрешило регистрировать машины по временному удостоверению личности и менять двигатель на идентичный без согласований.

Кроме того, вскоре ГИБДД начнет хранить номера, которые водители хотят сохранить за собой при смене авто, не 180 дней, а 360.