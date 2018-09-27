Chevrolet Niva подорожает второй раз за полгода

GM-АвтоВАЗ анонсировал увеличение цен на все комплектации кроссовера.

Стоимость модели вырастет с 1 октября на 5 тыс. рублей вне зависимости от уровня оснащения. Так, теперь самая доступная Niva обойдется покупателям в 628 тыс. рублей, а самая дорогая — в 775,5 тыс. рублей. Это подорожание стало вторым для модели с конца июня, когда цены выросли на 15-17 тыс. рублей.

С января по август текущего года было продано более 20,6 тыс. экземпляров Chevrolet Niva, что на 2,8 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года. Кроссовер доступен с рядным четырехцилиндровым бензиновым мотором объемом 1,7 литра мощностью 79,6 л.с., который сочетается с постоянным полным приводом и пятиступенчатой механической трансмиссией.

Как сообщал "Авторамблер", в начале лета производство модели было остановлено из-за перебоев с поставкой комплектующих. По той же причине конвейер останавливали в период с 4 апреля по 11 апреля, а затем — с 25 по 30 мая.