Новые правила регистрации машин возмутили россиян

МВД закрепило новые правила регистрации автомобилей приказом, который вступит в силу через десять дней. Агентство «Ура.ру» отмечает, что россияне остались недовольны некоторыми нововведениями.

По измененным правилам, установка нового двигателя не потребует согласований с ГИБДД , если речь идет об агрегате завода-изготовителя с теми же объемом и мощностью. При этом, как отмечает «Коммерсант», если человек купил с рук автомобиль с двигателем, у которого есть «криминальное прошлое», могут возникнуть проблемы. Все это будет проверяться во время осмотра в ГИБДД.

«Когда уже отменят глупые нормы о регистрации изменений «в конструкцию транспортного средства»?» — так прокомментировал нововведения один из интернет-пользователей.

По его словам, у него возникли проблемы с незарегистрированными дневными ходовыми огнями.

«Двигатель — это безномерной агрегат? Опять не будут при постановке на учет смотреть, так? А то сейчас в одних МРЭО смотрят, а в других нет», — написал другой пользователь.

Многие пользователи отметили, что в этих правилах нет ничего нового.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил «Коммерсанту», что двигатель давно не считается запчастью и не подлежит учету в ГИБДД (об этом сказано в старых приказах МВД). По его словам, в некоторых регионах инспекторы требовали договоры купли-продажи двигателя, но это незаконно.

Основным нововведением новых правил регистрации стали электронные паспорта транспортных средств. Такие документы станут обязательными для новых машин с 1 ноября 2019 года. Ранее выданные бумажные ПТС продолжат действовать бессрочно.