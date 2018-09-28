В Японии представили автомобиль из пластмассы

В Японии представили автомобиль, на 90% сделанный из пластмассы

Первый в мире автомобиль, на 90% сделанный из различных видов пластмасс, представили в Японии.

Как сообщает телеканал NHK, новый концепт-кар, который был разработан в рамках правительственной программы по созданию инновационных технологий и является результатом взаимодействия ученых Токийского университета и автостроителей. За счет использования различных видов пластмасс вес автомобиля на 40% легче обычного. Облегченный вес позволяет экономить энергию и открывает новые перспективы для развития электромобилей.

Главным в машине является то, что до сих пор применение пластмасс в автостроении считалось невозможным из-за их недостаточной прочности. Ученым удалось решить эту проблему, используя сочетания различных видов пластмасс. Это первый автомобиль в мире, 90% важных деталей и компонентов которого состоят из пластмасс.