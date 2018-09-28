Когда ОСАГО отвяжут от мощности авто

ОСАГО отвяжут от мощности (известно, когда это случится)

Проект реформы обязательной автогражданки продолжает видоизменяться: на этот раз со своими предложениями выступил Минфин . Ведомство предложило не только отмену двух ключевых коэффициентов, но и дальнейшее расширение тарифного коридора — сразу до 40%.

О возможной отмене коэффициентов, привязывающих цену полиса к мощности двигателя и территории использования автомобиля, говорили довольно давно. Однако, авторы реформы посчитали, что резкий отказ, к примеру, от территориального коэффициента, который может в том числе и понизить стоимость полиса, даст негативный эффект в ряде регионов. Поэтому отмену этого коэффициента предлагается отложить сразу на два года — до 1 сентября 2020 г.

По тем же причинам могут отложить и отмену коэффициента мощности, но ее предлагается перенести только на год и отказаться от этого коэффициента с 1 сентября 2019 года.

С этого же момента Минфин предлагает разрешить страховщикам уменьшать минимальную базовую тарифную ставку на 30% — опять же в целях сглаживания эффекта от отмены коэффициентов. Правда, как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст проекта поправок, тариф можно будет на те же 30% и увеличивать. А двумя годами позже у страховых компаний появится возможность раздвигать тарифные рамки на 40% в обе стороны.

Стоит отметить, что поправками предусматриваются и некоторые ограничения. Например, надбавки к стоимости полиса не смогут превышать тройного значения максимальной тарифной ставки. Кроме того, Центробанк как регулятор этого рынка возьмется за контроль обоснованности тарифов, применяемых страховщиками.

Базовые же изменения системы ОСАГО, предложенные Центробанком и включающие расширение тарифного коридора на 20% и изменение ряда коэффициентов, должны произойти уже нынешней осенью.