Cadillac съезжает из Нью-Йорка

Cadillac переносит штаб-квартиру из Нью-Йорка в пригород Детройта. При это в Нью-Йорк люксовое подразделение General Motors переехало всего четыре года назад!

Переезд начнется в ближайшие месяцы, а к апрелю 2019 года сотрудники должны полностью обосноваться в Уоррене — пригороде Детройта. Новый офис расположен поблизости от главного центра разработки General Motors — Технического центра в Уоррене. Это позволит разным подразделениям компании плотнее сотрудничать друг с другом.

В Нью-Йорк штаб-квартиру переносили, чтобы дистанцировать люксовые Кадиллаки от другой продукции General Motors — «пролетарских» Chevrolet и GMC. Решение было принято в 2014 году — незадолго до того, как бренд возглавил Йохан де Найсен. Минувшей весной топ-менеджер ушёл из компании: акционеры были недовольны падением продаж Кадиллаков. А теперь, когда компанию возглавил джиэмовский ветеран Стив Карлайл, было решено вновь вернуть штаб-квартиру в Детройт.

В компании говорят, что Cadillac сохранит значительную автономию, которой нет у других брендов концерна. Ближайшие два года будут для Кадиллака напряженными: по плану американский автопроизводитель должен выпускать по одной новой модели каждые полгода вплоть до 2020 года.

По итогам 2017 года по всему миру было продано лишь 356 467 автомобилей марки Cadillac. Исторически главным рынком является Северная Америка, где было реализовано 156 440 машин. Но в прошлом году на первое место вышел Китай — там продали 175 489 Кадиллаков. По сравнению с 2016 годом рост составил свыше 50 процентов. Бестселлер марки в Китае — среднеразмерный кроссовер XT5. Продается Cadillac и у нас, но объёмы невелики: в прошлом году российские покупатели приобрели 1365 машин, более половины — внедорожники Escalade (773 машины).