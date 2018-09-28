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Обновленный Cherokee стартовал в России
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Стартовали российские продажи обновленного Jeep Cherokee 

Автовести 9 часов назад
Фото: © Jeep
Пережитый рестайлинг заставил Jeep Cherokee заметно измениться. Среднеразмерному внедорожнику изменили буквально все — внешность, интерьер, набор опций и моторную гамму (из российской линейки пропала дизельная версия). И, само собой, переписали ценник.
Мягко говоря, экзотический дизайн передней части Cherokee после рестайлинга стал куда более спокойным: полностью переработана оптика, которая теперь может быть полностью светодиодной, появились новый капот и решетка радиатора, а также доработанный бампер. Изменено и оформление задней части. В частности, внедорожник получил новые фонари и облегченную дверь багажного отделения, которая выполняется из композитных материалов. В качестве опции ее можно снабдить системой бесконтактного открытия.
В салоне внедорожника появились новые материалы отделки и цветовые решения, а также модернизированный блок медиасистемы Uconnect 4 поколения с дисплеем диагональю до 8,4 дюйма. Попутно увеличился и багажный отсек: его объем вырос до 765 литров.
В моторную гамму для Jeep Cherokee в России включены только два мотора — оба бензиновые и оба модернизированные. Базовый при объеме в 2,4 л развивает 177 л.с. и 320 Нм крутящего момента, получил облегченные компоненты и гидромеханический привод клапанов, а также систему нагрева моторного масла. Топовый V6 имеет объем в 3,2 л, обеспечивает 272 л.с. и 324 Нм, а его модернизация была направлена в основном на снижение шумов и вибраций. "Шестеркой" оснащаются Cherokee в комплектациях Limited, Overland и Trailhawk.
Оба мотора агрегатируются с 9-ступенчатым автоматом вместо прежнего шестидиапазонного и системой полного привода, но вариантов привода предлагается целых три: с автоматическим подключением задней оси, с раздаткой и понижающим рядом, а также с самоблокирующимся дифференциалом. Предусмотрена и система выбора режимов работы Jeep Selec-Terrain с пятью предустановленными вариантами.
Оценен Jeep Cherokee в России в минимальные 2 255 000 рублей — базовой стала комплектация Sport с четырехцилиндровым мотором и передним приводом. Система полного привода появляется в комплектации Longitude за 2 699 000 рублей, а исполнения с V6 — Limited и Overland — оценены в 3 059 000 и 3 399 000 рублей соответственно. За самую внедорожную версию Trailhawk нужно будет заплатить 3 099 000 рублей.
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