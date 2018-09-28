Раскрыта внешность «горячей» крошки Audi

Раскрыта внешность крошечного «горячего» кроссовера Audi SQ2

В Сети появилась первая фотография «заряженной» модификации новой модели Audi — компактного кроссовера Q2. Автомобиль дебютирует на следующей неделе в рамках Парижского моторшоу.

«Горячий» кроссовер, получивший в названии традиционную приставку S, станет оснащаться двухлитровым бензиновым турбомотором, таким же, как на хэтчбеке S3. Однако на вседорожнике агрегат окажется слегка слабее — 300 сил вместо 310.

Предполагается, что Audi SQ2 сможет набирать «сотню» за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.

Также «заряженный» кроссовер получит заниженную на 20 миллиметров подвеску, полный привод, семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, мощные тормоза с 340-миллметровыми дисками спереди и 310-миллиметровыми сзади, а также светодиодные фары уже в базовом оснащении.

Компактный кроссовер Q2 дебютировал в марте 2016 года. Машина предлагается с моторами мощностью от 116 до 190 лошадиных сил. В Германии Q2 стоит от 23 900 евро за автомобиль 2018 модельного года (1,8 миллиона рублей по текущему курсу). В России модель не представлена.