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Раскрыта внешность «горячей» крошки Audi
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Раскрыта внешность крошечного «горячего» кроссовера Audi SQ2 

Motor.ru 7 часов назад
Фото: Motor.ru
В Сети появилась первая фотография «заряженной» модификации новой модели Audi — компактного кроссовера Q2. Автомобиль дебютирует на следующей неделе в рамках Парижского моторшоу.
«Горячий» кроссовер, получивший в названии традиционную приставку S, станет оснащаться двухлитровым бензиновым турбомотором, таким же, как на хэтчбеке S3. Однако на вседорожнике агрегат окажется слегка слабее — 300 сил вместо 310.
Предполагается, что Audi SQ2 сможет набирать «сотню» за 4,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час.
Также «заряженный» кроссовер получит заниженную на 20 миллиметров подвеску, полный привод, семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, мощные тормоза с 340-миллметровыми дисками спереди и 310-миллиметровыми сзади, а также светодиодные фары уже в базовом оснащении.
Компактный кроссовер Q2 дебютировал в марте 2016 года. Машина предлагается с моторами мощностью от 116 до 190 лошадиных сил. В Германии Q2 стоит от 23 900 евро за автомобиль 2018 модельного года (1,8 миллиона рублей по текущему курсу). В России модель не представлена.
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