Россияне активно скупают электромобили

За восемь месяцев 2018 года в России на 72% выросли продажи электромобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём рынка увеличивается семь последних месяцев подряд.

Сейчас в России около 2,5 тысячи электрокаров. И хотя торговля ими идёт не так бойко, как хотелось бы их создателям, эксперты отмечают, что в июле продажи выросли вдвое, а в августе — на 27%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером продаж в России является электромобиль Nissan Leaf. С января по август его купили 44 человека. Данная марка составляет почти 70% от объема всех продаж.

Электрокары Tesla — вторые по популярности. Для своего гаража их приобрели 38 россиян. При этом 30 человек купили кроссовер, ещё семь человек — Model S и только один житель России позарился на Model 3.

Чаще всего покупателями электромобилей становятся жители Москвы. Следом за ними идут жители Подмосковья и Петербурга.