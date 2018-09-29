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Россияне активно скупают электромобили
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Россияне активно скупают электромобили 

News.ru + ещё 5 20 часов назад
Фото: globallookpress.com
За восемь месяцев 2018 года в России на 72% выросли продажи электромобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём рынка увеличивается семь последних месяцев подряд.
Сейчас в России около 2,5 тысячи электрокаров. И хотя торговля ими идёт не так бойко, как хотелось бы их создателям, эксперты отмечают, что в июле продажи выросли вдвое, а в августе — на 27%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Лидером продаж в России является электромобиль Nissan Leaf. С января по август его купили 44 человека. Данная марка составляет почти 70% от объема всех продаж.
Электрокары Tesla — вторые по популярности. Для своего гаража их приобрели 38 россиян. При этом 30 человек купили кроссовер, ещё семь человек — Model S и только один житель России позарился на Model 3.
Чаще всего покупателями электромобилей становятся жители Москвы. Следом за ними идут жители Подмосковья и Петербурга.
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