«Сам дурак»: почему осудили гаишника

«Сам дурак»: почему гаишника осудили за поездку в Тунис

В Санкт-Петербурге вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД Евгению Вдовенко, который слетал отдохнуть в Тунис по паспорту брата-близнеца. Вылетел из страны он без проблем, а вот по прилету сотрудница погранслужбы заподозрила, что паспорт принадлежит другому человеку. Подозрения подтвердились и инспектора задержали прямо в аэропорту. Его осудили за незаконное пересечение границы России.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Евгения Вдовенко и приговорил его к одному году лишения свободы условно за то, что тот пересек границу России по паспорту своего брата-близнеца Дмитрия.

Скандальный инцидент произошел еще 12 июля 2017 года. Инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД по городу Сосновый Бор Ленинградской области предъявил на контроле в аэропорту «Пулково» паспорт своего брата-близнеца и вылетел в Тунис авиарейсом «Санкт-Петербург — Монастир».

Возвращаясь из Туниса 21 июля 2017 года, Вдовенко снова предъявил документы брата, однако сотрудники погранслужбы каким-то образом распознали обман и мужчина был задержан сотрудниками ФСБ

По данным местных СМИ, по итогам служебной проверки 29 августа 2017 года инспектора уволили со службы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России «Незаконное пересечение Государственной границы России». Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до двух лет.

Как пояснили «Газете.Ru» в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России , гаишник пытался намеренно ввести в заблуждение сотрудников погранслужбы.

«Органом предварительного следствия доказано, что летом 2017 года бывший старший государственный инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД по Сосновому Бору без действительных документов на право выезда из Российской Федерации, предъявил контролеру отряда пограничного контроля контрольно-пропускного пункта «Пулково-аэропорт» ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в качестве документа, подтверждающего право пересечения государственной границы Российской Федерации паспорт брата, чем ввел в заблуждение относительно своей личности сотрудника КПП «Пулково-аэропорт», после чего был задержан сотрудниками УФСБ РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщили в управлении.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 2 года.

В пресс-службе ведомства отметили, что сталкиваются с такой статьей в своей практике впервые.

При этом в управлении подчеркнули, что брат-близнец осужденного экс-полицейского не является сотрудником ГИБДД. Ранее в местных СМИ появилась информация, что брат-близнец осужденного также является сотрудником ГИБДД. Однако зачем, в таком случае, братья решили поменяться паспортами, остается непонятным.

В Пограничном управлении Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогли оперативно прокомментировать обстоятельства задержания Вдовенко и попросили прислать письменный запрос.

В свою очередь глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал «Газете.Ru», что для сотрудников ГИБДД на данный момент нет запрета выезда за границу.

«Можно куда угодно полететь, но он должен был об этом предупредить руководство. А получилось, что сотрудник фактически обманул начальство. Именно за это его «по недоверию» уволили. Здесь, как говорится, сам дурак», — пояснил Пашкин.

По его словам, сотрудники полиции пишут рапорт о том, где они намерены провести свой отпуск. Если вдруг инспектор хочет поменять свои планы, то он просто пишет новый рапорт руководству и может спокойно отдыхать где хочется.

«В таком случае не надо было заморачиваться с заменой паспорта. Здесь же он обманул дважды: руководство и сотрудников на прохождении границы. Для того, чтобы у сотрудника полиции не было проблем, надо просто быть честным и вовремя уведомлять начальство. Например, можно написать: «Ставлю вас в известность, что лечу в Тунис», — объяснил глава профсоюза.

Пашкин предположил, что если бы Вдовенко все же поехал в Тунис по своему паспорту, то он все равно лишился бы работы: ведь он не поставил в известность начальство.

По словам собеседника «Газеты.Ru», такие ситуации возникают крайне редко. Обычно полицейские, чтобы избежать проблем на службе, уведомляют руководство по всем правилам.