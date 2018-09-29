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Умер автогонщик Роберт Джейн
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Умер австралийский автогонщик Роберт Джейн 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Twitter
Бывший автогонщик и австралийский бизнесмен Роберт Джейн скончался в субботу в возрасте 88 лет. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald со ссылкой на детей Джейна.
"В то время как наш папа был австралийской иконой и чемпионом сообщества, для нас он был нашим любящим отцом", — говорится в заявлении семьи автогонщика и предпринимателя.
Роберт Джейн является четырехкратным победителем гонки Armstrong 500, которая в последующем получила название Bathurst 1000, столько же раз он становился первым на австралийском чемпионате по автогонкам (Australian Touring Car Championship).
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