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УАЗ начнет продавать свои пикапы в Италии
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УАЗ начнет продавать свои пикапы в Италии 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
По информации от представителей Ульяновского автозавода стало известно, что УАЗ "Пикап" прошел сертификацию в Италии.
Более того, сообщается о том, что в Ульяновск приезжали представители министерства транспорта Италии для ознакомления с производством. Замечаний предприятие не получило. Следовательно, УАЗы соответствуют требованиям итальянских заказчиков.
Известно пока про ограниченную партию, которая будет отправлена итальянским партнерам. Это тысяча "Пикапов".
Туда машины поедут в стандартной комплектации с 2,7-литровыми моторами. А на месте их оснастят дополнительным оборудованием для возможности работать на сжиженном газе.
В планах Ульяновских автомобилестроителей расширение модельного спектра и количества экспортируемых автомобилей. Наращивая сотрудничество с итальянскими партнерами, УАЗ планирует выход на европейский авторынок.
На сегодняшний день экспорт продукции Ульяновского автозавода составляет 16000 экземпляров.
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