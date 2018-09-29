УАЗ начнет продавать свои пикапы в Италии

По информации от представителей Ульяновского автозавода стало известно, что УАЗ "Пикап" прошел сертификацию в Италии.

Более того, сообщается о том, что в Ульяновск приезжали представители министерства транспорта Италии для ознакомления с производством. Замечаний предприятие не получило. Следовательно, УАЗы соответствуют требованиям итальянских заказчиков.

Известно пока про ограниченную партию, которая будет отправлена итальянским партнерам. Это тысяча "Пикапов".

Туда машины поедут в стандартной комплектации с 2,7-литровыми моторами. А на месте их оснастят дополнительным оборудованием для возможности работать на сжиженном газе.

В планах Ульяновских автомобилестроителей расширение модельного спектра и количества экспортируемых автомобилей. Наращивая сотрудничество с итальянскими партнерами, УАЗ планирует выход на европейский авторынок.

На сегодняшний день экспорт продукции Ульяновского автозавода составляет 16000 экземпляров.