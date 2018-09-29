Volkswagen объявил о партнерстве с Microsoft

VW и Microsoft договорились сотрудничать в продвижении облачного интернета.

Сегодня многие автомобильные компании работают в тесной связке с производителями высоких технологий. Уже можно встретить сервисы, помогающие обмениваться связью между автомобилями. Однако это далеко не все.

Совместными усилиями Volkswagen и Microsoft создан продукт под названием Volkswagen Automotive Cloud. У него много полезных для автовладельцев функций.

Например, можно выделить потоковый контент для мультимедийной системы. Есть и возможность совмещения автомобиля с домашним интернетом. Кроме того, будет обеспечена и консультационная поддержка со стороны производителя.

Ожидается, что новые технологии VW будет внедрять на своих автомобилях уже с 2020 года. Доступом к облачному интернету планируется обеспечить более 5 миллионов машин разных моделей.