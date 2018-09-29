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Volkswagen объявил о партнерстве с Microsoft
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Volkswagen объявил о партнерстве с Microsoft 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
VW и Microsoft договорились сотрудничать в продвижении облачного интернета.
Сегодня многие автомобильные компании работают в тесной связке с производителями высоких технологий. Уже можно встретить сервисы, помогающие обмениваться связью между автомобилями. Однако это далеко не все.
Совместными усилиями Volkswagen и Microsoft создан продукт под названием Volkswagen Automotive Cloud. У него много полезных для автовладельцев функций.
Например, можно выделить потоковый контент для мультимедийной системы. Есть и возможность совмещения автомобиля с домашним интернетом. Кроме того, будет обеспечена и консультационная поддержка со стороны производителя.
Ожидается, что новые технологии VW будет внедрять на своих автомобилях уже с 2020 года. Доступом к облачному интернету планируется обеспечить более 5 миллионов машин разных моделей.
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