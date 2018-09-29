Volkswagen обновил ценники у пяти моделей

Сентябрьский мониторинг российского авторынка аналитиками "Автостата" показал, что прайс-листы немецкого автобренда Volkswagen претерпели изменения.

Речь идет о пяти моделях: Amarok, Polo, Teramont, Caddy, а также Caddy Maxi. Если говорить о первой тройке вышеназванных моделей, то их ценники стали выше на 10-40000 рублей. А модели линейки Caddy стали дороже от 1 до 44000 рублей.

Volkswagen Polo в модификации Conceptline теперь доступен от 609900 рублей. А наиболее "навороченная" модификация GT — от 949900 рублей.

Новая цена модели Amarok от 2378300 рублей (Trendline) до 3715100 рублей (Aventura).

Teramont в сентябрьском прайсе доступен от 2829000 рублей (Origin) до 3819000 рублей (Exclusive).

Модели Caddy с бензиновыми моторами предлагаются в диапазоне 1452600-1827600 рублей, а дизелем — 1786900-2346300 рублей.

В исполнении Caddy Maxi, расценки выросли на бензиновую версию до 1624700-2016200 рублей, а с дизельным агрегатом до 1943400-2537400 российских рублей.