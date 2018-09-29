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Kia Telluride показали на видео
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Kia Telluride показали на видео 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Kia Telluride образца 2020 года приехал на промышленную ярмарку в Техас.
Видеоотчет об этом событии запечатлен на ролике. Эксперты предполагают, что показанная машина представляет собой выставочный экземпляр.
Многие вещи, которые были замечены, вряд ли пойдут в производство. Речь, например, идет о кожаных ремнях, которые удерживают груз на крыше, бамперах с буксировочным крюком, боковых зеркалах с кожаными вставками, деревянной стойке на крыше.
Спереди автомобиль имеет фары в вертикальном направлении и внушительную решетку радиатора. Задней оптики тоже достаточно много.
Внутри Kia Telluride отличается своим дизайном. Белые кожаные кресла смотрятся достаточно органично. То же самое можно сказать и о вставках из дерева, которые также присутствуют в салоне.
Пока нет информации о том, что будет под капотом внедорожника. Вполне возможно, что Kia сообщит дополнительные детали.
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