Kia Telluride показали на видео

Kia Telluride образца 2020 года приехал на промышленную ярмарку в Техас.

Видеоотчет об этом событии запечатлен на ролике . Эксперты предполагают, что показанная машина представляет собой выставочный экземпляр.

Многие вещи, которые были замечены, вряд ли пойдут в производство. Речь, например, идет о кожаных ремнях, которые удерживают груз на крыше, бамперах с буксировочным крюком, боковых зеркалах с кожаными вставками, деревянной стойке на крыше.

Спереди автомобиль имеет фары в вертикальном направлении и внушительную решетку радиатора. Задней оптики тоже достаточно много.

Внутри Kia Telluride отличается своим дизайном. Белые кожаные кресла смотрятся достаточно органично. То же самое можно сказать и о вставках из дерева, которые также присутствуют в салоне.

Пока нет информации о том, что будет под капотом внедорожника. Вполне возможно, что Kia сообщит дополнительные детали.