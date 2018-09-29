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Opel выпустит следующее поколение Astra к 2021 году
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Opel выпустит следующее поколение Astra к 2021 году 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: carscoops.com
Ранее компания Opel и ее британская дочка Vauxhall перешли под управление французской PSA Group, что сулит ее модельному ряду существенные изменения. Одной из первых ласточек в новой концепции немецкой марки должна стать популярная в Европе Astra.
Сообщается, что Opel Astra L перейдет на новую платформу EMP2, на которой базируется много моделей PSA Group, в том числе внедорожник Opel Grandland X. Это решение позволит компании привлечь больше мотором от французского автогиганта. В том числе бензиновые двигателя с диапазоном мощности от 108 до 217 лошадиных сил, а также дизельные моторы мощностью от 99 до 177 лошадиных сил.
Однако Astra также должна выйти на новый уровень. Автомобиль получит гибридную силовую установку ориентировочной мощностью в 197 лошадиных сил. Это решение вписывается в концепцию развития PSA Group, предусматривающую существенное расширения линейки гибридных и полностью электрифицированных моделей в ближайшие годы.
Внешний дизайн модели также должен стать более динамичным, чем текущая модель, но и ее также ждут обновления. Вероятно, рестайлинговая версия текущего поколения Opel Astra дебютирует до конца текущего года, так как Opel решил пропустить Парижский автосалон в октябре.
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