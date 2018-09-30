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BMW установит на 3 Series новую операционку
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BMW установит на 3 Series новую операционную систему 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Последние модели BMW поставляются с совершенно новой системой Live Cockpit, которая оснащена операционной системой BMW Operating System 7.0. Сообщается, что все новые модели компании, которые она представит на Парижском автошоу через несколько дней, получат именно такую систему.
Это касается как совершенно новых версий кроссовера Х5, спортивного купе 8 Series и родстера Z4, так и 3 Series, полноценный дебют которой ожидается как раз в Париже.
Информационно-развлекательная система оснащена 10,25-дюймовым экраном, тогда как приборная панель получила 12,3-дюймовый монитор. При этом работать она может через классический для BMW iDrive, а также через сенсорный, голосовой набор или даже через систему контроля жестов водителя.
Новый информационный блок комбинирует 2D и 3D графику с анимацией. Компания также решила, что их дисплей более не будет копировать аналоговые круглые приборы — их заменят дугообразные элементы, стрелки которых двигаются к центру. Кроме того, можно выбрать комбинацию приборов, а цвет подсветки зависит от выбранного режима движения.
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