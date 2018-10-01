Названа пятерка самых брутальных внедорожников РФ

Jeep Grand Cherokee возглавил список самых брутальных внедорожников, присутствующих на российском авторынке. Рейтинг опубликовали специалисты издания SpeedMe.
Лидер топ-5, в дизайне которого преобладает строгость линий, оснащен системой полного привода и множеством электронных помощников для езды по бездорожью. Его цена варьируется от трех до 5,5 миллиона рублей. Ценители могут приобрести и Jeep Grand Cherokee SRT. Ее 6,4-литровый двигатель мощностью в 468 лошадиных сил способен разогнать машину до скорости в 100 километров в час всего за пять секунд.
На второй строке списка оказался кроссовер BMW X5 M с мотором в 4,4 литра и 575 «лошадей». До сотни этот автомобиль разгоняется за 4,2 секунды. На X5 M установлены цельная двойная решетка радиатора и стильные фары. Приобрести автомобиль с инновационными технологиями можно по цене от 7,33 миллиона рублей.
Третье место в рейтинге досталось Chevrolet Tahoe. Это узнаваемая брутальность, мощный двигатель V8 и салон, в котором с комфортом разместятся восемь человек. Объем багажника у этого внедорожника — 2,68 тысячи литров. Минимальная цена на машину — от 4,37 миллиона рублей.
Четвертую и пятую строки заняли Audi Q7 и отечественный УАЗ Patriot. У первого мощный 3,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 333 лошадиных силы. Внедорожник, разгоняющийся до 100 километров в час за 6,1 секунды, продается в России за 4,61 миллиона рублей. Второй отличается квадратными формами, достаточно скромным интерьером и демократичной, по сравнению с остальными авто из топ-5, ценой. В максимальной комплектации УАЗ Patriot будет стоить всего в 1,04 миллиона, а в базовой есть много дополнительного оборудования, в том числе «бездорожная» резина, лебедка, защита рулевых тяг и прочее.