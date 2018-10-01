Названа пятерка самых брутальных внедорожников РФ

Эксперты назвали пятерку самых брутальных внедорожников России

Jeep Grand Cherokee возглавил список самых брутальных внедорожников, присутствующих на российском авторынке. Рейтинг опубликовали специалисты издания SpeedMe.

Лидер топ-5, в дизайне которого преобладает строгость линий, оснащен системой полного привода и множеством электронных помощников для езды по бездорожью. Его цена варьируется от трех до 5,5 миллиона рублей. Ценители могут приобрести и Jeep Grand Cherokee SRT. Ее 6,4-литровый двигатель мощностью в 468 лошадиных сил способен разогнать машину до скорости в 100 километров в час всего за пять секунд.

На второй строке списка оказался кроссовер BMW X5 M с мотором в 4,4 литра и 575 «лошадей». До сотни этот автомобиль разгоняется за 4,2 секунды. На X5 M установлены цельная двойная решетка радиатора и стильные фары. Приобрести автомобиль с инновационными технологиями можно по цене от 7,33 миллиона рублей.

Третье место в рейтинге досталось Chevrolet Tahoe. Это узнаваемая брутальность, мощный двигатель V8 и салон, в котором с комфортом разместятся восемь человек. Объем багажника у этого внедорожника — 2,68 тысячи литров. Минимальная цена на машину — от 4,37 миллиона рублей.