На каких автомобилях ездят звезды Дома-2

Не секрет, что участники и ведущие скандального реалити-шоу Дом-2 зарабатывают неплохие деньги.

А давайте посмотрим, что стоит в гараже звёзд 5 телестройки.

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Возьмем участницу телепроекта Викторию Боню . Она сменила немало автомобилей, которые ей и дарили богатые поклонники. Сейчас девушка ездит на дорогом Porsche Cayenne

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Знаменитая ведущая Ксения Бородина также зарабатывает солидные деньги. Машин в её жизни было немало, а сейчас Бородина ездит на белом Range Rover . Также у неё в гараже стоит Porsche Cayenne.

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Maserati. Бывшая участница и ведущая Дома-2 Катя Жужа ездит на Bentley

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У скандальной Ольги Рапунцель Jeep Grand Cherokee за 15 тысяч долларов. А когда-то ей подарили на проекте matiz. Фотографии Cherokee найти не удалось, скорее всего, это старая машина, ведь за такие деньги нормальную такую машину не отыщешь.

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Ну и наконец Ольга Бузова . Знаменитая певица и ведущая сменила немало авто.

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Сейчас она ездит на внедорожном Мercedes-amg, точно таком, какой ей когда-то дарил бывший муж Дмитрий Тарасов

Напомним, после развода футболист забрал Mercedes. И вот какой-то добрый дяденька подарил ей точно такой же, правда тёмно-синего цвета.