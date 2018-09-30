На каких автомобилях ездят звезды Дома-2 

Не секрет, что участники и ведущие скандального реалити-шоу Дом-2 зарабатывают неплохие деньги.
А давайте посмотрим, что стоит в гараже звёзд 5 телестройки.
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Возьмем участницу телепроекта Викторию Боню. Она сменила немало автомобилей, которые ей и дарили богатые поклонники. Сейчас девушка ездит на дорогом Porsche Cayenne.
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Знаменитая ведущая Ксения Бородина также зарабатывает солидные деньги. Машин в её жизни было немало, а сейчас Бородина ездит на белом Range Rover. Также у неё в гараже стоит Porsche Cayenne.
Car.ru
Car.ru
У скандальной Ольги Рапунцель Jeep Grand Cherokee за 15 тысяч долларов. А когда-то ей подарили на проекте matiz. Фотографии Cherokee найти не удалось, скорее всего, это старая машина, ведь за такие деньги нормальную такую машину не отыщешь.
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У Сергея и Дарьи Пынзарь на Toyota Land Cruiser.
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Ну и наконец Ольга Бузова. Знаменитая певица и ведущая сменила немало авто.
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Сейчас она ездит на внедорожном Мercedes-amg, точно таком, какой ей когда-то дарил бывший муж Дмитрий Тарасов.
Напомним, после развода футболист забрал Mercedes. И вот какой-то добрый дяденька подарил ей точно такой же, правда тёмно-синего цвета.